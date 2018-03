Di Pietro: “Io ministro? Sono a disposizione del mio Paese per quello che so fare”

CAMPOBASSO.”Ho sempre detto che sono a disposizione del mio Paese per quello che so fare”. Antonio Di Pietro risponde così in una intervista rilasciata a ‘Telemolise’ sull’ipotesi di un Governo che lo veda parte attiva con un incarico da ministro. “Ma l’ultima cosa che si deve fare in questo momento – aggiunge – è mettere il carro davanti ai buoi”. L’ex pm e ministro, in questi giorni a Montenero di Bisaccia (Campobasso) suo paese natale per trascorrere le festività di Pasqua, fa anche un’analisi sull’attuale momento politico e sulla leadership tra Luigi di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi “Tra i due litiganti – osserva – il terzo gode. Credo che mai come in questo momento di debba da una parte rispettare il voto popolare, loro hanno vinto ed è giusto che si assumano il dovere di governare, ma devono avere un po’ di umiltà e capire che ognuno da solo non ce la fa e quindi l’unico modo per governare è quello di trovare una terza persona che possa mettere d’accordo entrambi, ma questo tocca al Capo dello Stato. In questa fase – aggiunge Di Pietro – c’è bisogno di un Governo che governi e non che cincischia, nelle nomine di Camera e Senato hanno dimostrato di volerlo fare, mi auguro che lo facciano anche al Governo”.