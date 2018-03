Detenzione e spaccio di stupefacenti, arrestato 27enne rumeno

TERMOLI. Il sospetto che in quell’appartamento vicino alla stazione ferroviaria di Termoli abitasse uno spacciatore era diventato sempre più concreto per i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Campobasso. Un sospetto che è diventato certezza nella serata di ieri quando i militari dell’Arma hanno deciso di effettuare una perquisizione proprio all’interno di quell’appartamento. L’abitazione era finita sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri proprio a causa di quel via vai di giovani e meno giovani che probabilmente andavano a rifornirsi proprio lì di sostanza stupefacente. E così i carabinieri hanno deciso di volerci vedere chiaro. E’ finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne rumeno. Quando sono entrati nell’abitazione, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati di droga, si sono resi conto immediatamente che il giovane, un 27enne di nazionalità rumena ma residente da tempo nella città adriatica, aveva qualcosa da nascondere. Nella sua camera da letto i militari dell’Arma hanno trovato una busta di plastica avvolta dal cellophane con 800 grammi di marijuana pronta per essere spacciata, mentre sulla scrivania c’era un involucro con 6 grammi di cocaina. Un quantitativo troppo basso per giustificare le due confezioni di Mannitolo, sostanza da taglio che serve a raddoppiare o triplicare il “volume” della cocaina destinata allo spaccio, e quindi a incassare cifre ancora più ingenti, scoperto – pure quello – nell’appartamento. Da qui una perquisizione accurata, con l’obiettivo di cercare altra droga. Che infatti i militari hanno scoperto nascosta in una scarpa, avvolta in una pellicola di cellophane. Cinquantaquattro grammi di cocaina, destinata alla piazza locale e in attesa di essere tagliata in quel piccolo laboratorio che lo stesso 27enne gestiva in casa. La droga, sequestrata, è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Foggia: qui dovrà essere appurato il numero delle dosi che si sarebbero potute ricavare e anche la sua tipologia, nel tentativo di ricostruire le rotte e le provenienze. Il 27enne invece è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato portato nel carcere di Larino, disposizione dei magistrati della Procura della Repubblica.

