Detenzione e spaccio di droga, 27enne colto in flagrante e arrestato

TERMOLI. Ieri, mercoledì 17 gennaio, gli agenti del Commissariato di Termoli hanno arrestato un 27enne termolese colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari nell’ambito di un’assidua attività di prevenzione e repressione di fenomeni legati al traffico illecito di droga hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione di D.S.A., queste le iniziali del giovane, numerose dosi di marijuana, hashish e cocaina, alcune delle quali già confezionate e pronte per la vendita, insieme ad un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utilizzato per la preparazione ed il confezionamento delle dosi. Tutto opportunamente sequestrato. Al termine delle operazioni di rito il giovane spacciatore – già con precedenti specifici e al momento dell’arresto sottoposto a misura restrittiva per altri reati – veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Larino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

