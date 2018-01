Detenzione ai fini di spaccio, in manette due pugliesi al confine tra Abruzzo e Molise

Gli arresti sono stati effettuati proprio al confine tra Abruzzo e Molise sulla Statale 16. A finire in manette sono stati due ragazzi pugliesi di 24 e 39 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. E’ l’ultima operazione messa a segno dai carabinieri della compagnia di Vasto proprio al confine con il Molise quando, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio con particolare riguardo alla prevenzione e repressione dei reati della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, i due giovani. Da diversi giorni era stata segnalata la presenza di alcuni individui, ritenuti assuntori di stupefacenti, nel tratto stradale della statale 16 Sud, al confine di territorio tra i comuni di Vasto e San Salvo ove risultava risiedere uno dei due arrestati, già ristretto ai domiciliari per altra causa. Nel corso dei consuetudinari controlli rivolti ai soggetti sottoposti a varie misure limitative della libertà personale, in considerazione della presenza in casa di altre persone gravate da pregiudizi di polizia, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, avviava di iniziativa una perquisizione domiciliare, anche in considerazione del fatto che all’esterno dell’abitazione erano state installate alcune telecamere finalizzate, verosimilmente, alla verifica dell’eventuale sopraggiungere delle Forze dell’Ordine. La perquisizione locale consentiva di rinvenire e sequestrare circa 50 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, la somma di euro 90 ritenuta probabile provento di attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi. In considerazione, inoltre, dell’estensione dei locali, si richiedeva l’intervento di un’unità cinofila proveniente da Chieti, il cui equipaggio rinveniva ulteriori venti grammi di marijuana. Gli arrestati, che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine della formalità di rito, venivano tradotti presso la Casa Circondariale di Vasto, a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Vasto, di turno, Michele Pecoraro.

