Depuratore Pozzilli, sospeso per tre mesi il trattamento dei rifiuti liquidi

A seguito della segnalazione del direttore del Dipartimento Provinciale Arpa di Isernia e in qualità di assessore all’Ambiente – afferma Nicola Cavaliere in una nota -, ho convocato la struttura regionale, i responsabili Arpa e del Consorzio industriale di Isernia – Venafro per un confronto sulle criticità inerenti il torrente Rava.

A seguito dell’incontro si è ritenuto opportuno e inevitabile, a causa delle problematiche riscontrate e al fine di scongiurare un aggravio della situazione, di sospendere temporaneamente per 90 giorni il trattamento dei rifiuti liquidi (con esclusione delle acque della rete consortile e dei Comuni di Montaquila e Pozzilli) da parte del depuratore di Pozzilli. In questo modo, la società che gestisce l’impianto avrà la possibilità di ripristinarne presto la corretta funzionalità e i tecnici dell’Arpa Molise potranno al contempo effettuare in maniera efficace e completa tutte le verifiche.

Importante infine sottolineare – conclude Cavaliere – che non sussistono al momento condizioni di particolare criticità per la salute pubblica. Si tratta quindi di una decisione necessaria che avviene in piena trasparenza, con la giusta tempistica e con lo scopo primario di preservare l’ambiente.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp