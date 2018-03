Depuratore al Sinarca, pronto entro marzo

TERMOLI. Sarà finito entro marzo il nuovo depuratore al Sinarca di Termoli. La comunicazione del dirigente ai Lavori pubblici, Gianfranco Bove, è arrivata nel corso della riunione congiunta della IV e VI Commissione ossia quella all’Ambiente e ai Lavori pubblici durante la quale si è trattato il tema del depuratore e c’è stata anche l’audizione di Bove che dal 27 luglio scorso si sta occupando della questione relativa al nuovo depuratore nella zona a nord di Termoli.

Il depuratore, secondo le indicazioni fornite dall’ingegner Bove, nominato ingegnere capo il 22 giugno 2017, è stato oggetto di una intensa campagna di accertamenti, verifiche strumentali e collaudi che hanno dato dopo mesi di lavoro esito positivo; pertanto, la relativa attivazione, a questo punto sarà effettuato non appena la Crea Gestioni dichiarerà la propria disponibilità a gestire tale impianto per il semestre iniziale, al posto della Dondi, l’impresa ex esecutrice di tutti i lavori di adeguamento degli impianti fognari e depurativi comunali, con la quale si è rescisso il contratto per gravi inadempienze. Laddove la Crea non intendesse gestire il nuovo depuratore il Comune individuerà altro soggetto qualificato.

