Demografia a rischio, Di Giacomo spinge per una no tax area

ISERNIA. Dal capoluogo pentro giunge la sollecitazione dell’ex senatore Ulisse Di Giacomo che, sulle dichiarazioni del ministro Salvini circa una l’istituzione di una no tax area in alcune regioni italiane, vede una possibilità circa i problemi demografici regionali. Il vero problema del Molise è quello demografico.

“A meno di improbabili boom delle nascite – afferma Di Giacomo – l’unica soluzione resta quella di spostare parte della popolazione in regioni a basso tasso demografico. L’idea è nata in Spagna e Portogallo, dove lo Stato ha individuato alcune regioni per sperimentare la cd. ‘no tax area’, vale a dire territori in cui determinate fasce di cittadini fruiscono di favorevoli regimi fiscali. Come target sono stati individuati i pensionati, ai quali viene corrisposta la pensione senza trattenute, al lordo. Questa misura ha avuto come effetto immediato il trasferimento in quelle regioni di migliaia di persone, che hanno portato ad un incremento del numero dei residenti con un aumento della ricchezza e del PIL di quei territori.”

