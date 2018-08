Degrado in via Trotta, i residente lanciano un grido d’allarme

CAMPOBASSO. La situazione di Via Trotta a Campobasso è conosciuta da sempre dagli abitanti del quartiere e dagli stessi residenti della strada che collega Via XXIV Maggio con il resto del quartiere Cep. La strada, per la particolare conformazione dell’edificio privato che sorge sul lato destro, sede di un istituto di credito, presenta sul piano stradale un lungo e ampio porticato che circonda l’edificio. E’ soprattutto nella parte interna, quella che si rivolge alla vecchie palazzine in mattoni di edilizia popolare, delimitate da inferriate e cancelli, a preoccupare fortemente i residenti. Dalla sera il lungo tunnel diventa rifugio di tossicodipendenti da trent’anni almeno, sede di bevute a buon mercato e probabilmente di traffici di sostanze stupefacenti. Una volta l’accesso era delimitato da due inferriate che ne impedivano l’accesso ma con il tempo e i vandalismi l’area è ormai ridotta ad un tappeto di vetri rotti e rifiuti di ogni genere, divenuto orinatoio e luogo infestato da randagi e ratti. A questo occorre aggiungere che, con la nuova raccolta differenziata attiva nel quartiere da circa un mese, il luogo è stato preso di mira da quanti devono disfarsi di rifiuti di ogni genere. Le foto sono esplicative della situazione ma essendo probabilmente una superficie condominiale, non vede l’intervento del personale della Sea. Un caso che avrebbe bisogno di un accordo necessario tra i proprietari dell’immobile e il Comune per poter dare una sistemazione dignitosa sotto il profilo igienico sanitario e risolvere quello della sicurezza dell’intera zona.

