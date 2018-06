Degrado in via Romagna, lavori fermi da un anno (LA SEGNALAZIONE)

Un nostro affezionato lettore ci ha scritto ed inviato alcuni scatti eloquenti riguardanti la situazione di stallo dei lavori di via Romagna a Campobasso per denunciare il totale stato di abbandono del cantiere e della zona, sperando in un immediato intervento.

Una situazione di “degrado urbano che va avanti ormai da 15 anni; i lavori per l’ennesima volta si sono bloccati ormai da circa un anno, tanto che la ditta utilizza il cantiere come deposito, per non parlare poi dei disagi in cui versano i residenti, tra il dover litigare con i clienti della palestra che occupano i parcheggi riservati ai condomini, al dover assistere alla presenza di rettili e topi, per non parlare della piaga della droga…”.

