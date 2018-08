Decreto dignità, tutte le novità dopo l’approvazione alla Camera

Contratti a termine.

Contratti senza causali di 12 mesi

Limite di 12 mesi di durata per il contratto a termine, che solo con l’apposizione di causali può raggiungere 24 mesi. Per ogni rinnovo scatta un incremento dello 0,5%, in aggiunta all’1,4% della legge Fornero. Superati i 12 mesi, in assenza di causali, il contratto è trasformato in tempo indeterminato.

La disciplina si applica ai contratti stipulati dopo il 14 luglio e ai rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre.

Somministrazione.

Si applicano le norme dei contratti a termine

Le norme dei contratti a termine si applicano alla somministrazione a tempo determinato, con l’eccezione dello «stop and go». Contratti di somministrazione e a tempo determinato non possono eccedere il 30% dei lavoratori in forza presso l’utilizzatore. Le causali si applicano all’utilizzatore.

Per la somministrazione fraudolenta ad Agenzia e utilizzatore va una multa di 20 euro per lavoratore.

Nuovi voucher

Utilizzo passa da 3 a 10 giorni. Il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applica alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel turismo e hanno fino a 8 dipendenti. Nel settore agricolo va autocertificata la non iscrizione nell’anno precedente agli elenchi degli agricoli. L’arco temporale, anche per gli enti locali, non deve superare i 10 giorni (al posto degli attuali 3)

Delocalizzazioni

Aiuti da restituire e sanzioni per chi va extra Ue. Le imprese che delocalizzano entro 5 anni devono restituire l’aiuto di Stato ricevuto con gli interessi (maggiorati di 5 punti). Se la delocalizzazione è al di fuori della Ue oltre alla revoca dell’aiuto si prevede una sanzione da due a quattro volte l’importo del beneficio. Punita anche la delocalizzazione di beni e macchinari incentivati con l’iperammortamento di industria 4.0, ma non se il trasferimento è temporaneo

Fisco

Fattura elettronica per carburanti da gennaio 2019

Sei mesi in più (a gennaio 2019) per il debutto della e-fattura per i rifornimenti carburante. Sempre in tema di Iva i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere trasmessi anziché entro novembre, entro il 28 febbraio 2019. Escono dallo split payment i compensi dei professionisti. Estesa a tutto il 2018 la compensazione delle cartelle esattoriali per i crediti commerciali delle imprese nei confronti della Pa

Giochi

L’aumento del Preu finanzia la decontribuzione

Divieto di pubblicità su giochi e scommesse. Con un emendamento di Fdi approvato in aula viene alzata dal 5 al 20% la sanzione per chi viola il divieto. Confermato l’aumento del Preu (rimodulato in commissione con un incremento dal 6 e 19% per ogni anno fino al 2021-22 al 19,75% e 6,75%) che finanzierà la decontribuzione nel 2019 e 2020 delle assunzioni di giovani a tempo determinato.

