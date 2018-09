De Paolis, ex dirigente Anticrimine del capoluogo incassa prestigioso incarico

CAMPOBASSO

Il Dott. Agostino De Paolis dirigente della Polizia di Stato, per tanti anni a Capo della Divisione Anticrimine della Questura di Campobasso, è stato nominato dalla Giunta regionale pugliese, dirigente della sezione “Sicurezza del cittadino, politiche delle migrazioni e Antimafia Sociale”. Durante il periodo di servizio nella Questura di Campobasso, il De Paolis viene ricordato come un dirigente disponibile nei confronti del poliziotto e del cittadino e sensibile alle varie problematiche sociali. Grande investigatore ha diretto per tantissimi anni la Squadra Mobile di Foggia e in ultimo il Commissariato di Manfredonia, molto conosciuto nel foggiano e nella capitanata per le sue innumerevoli operazioni di Polizia, che hanno portato all’arresto decine e decine di personaggi della criminalità organizzata e allo smantellamento di gruppi malavitosi. Un super poliziotto scelto tra decine e decine di candidati, dal Governo regionale della Puglia, il suo brillante curriculum, la sua esperienza in materia di lotta alla criminalità, le sue indiscusse capacità investigative rappresentano un’ottima premessa per ben operare in un ambito particolarmente delicato, con una sempre maggiore e necessaria sinergia tra le Istituzioni e le Forze dell’Ordine.