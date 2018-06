Dall’Abruzzo al Cardarelli per un parto record: è nato Giosuè, 5 chili e 300 grammi di dolcezza

Parto record all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Nel pomeriggio di oggi (venerdì 8 giugno) è venuto alla luce Giosuè Di Rocco che ha fatto registrare un peso di 5 chili e 300 grammi per una lunghezza di 57 centimetri. Grande festa nel reparto di ostetricia e ginecologia per un evento che è stato definito straordinario. I genitori di Giosuè non sono molisani, ma hanno deciso di far nascere il piccolo al Cardarelli perché “qui c’è un reparto d’eccellenza – ha dichiarato il papà del neonato al Quotidiano del Molise – e colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff del reparto di ostetricia e ginecologia: persone valide professionalmente ed eccezionali umanamente”. La famiglia risiede ad Opi, provincia de L’Aquila, nel parco nazionale d’Abruzzo. Ai genitori Carlo e Giovanna gli auguri dello staff del reparto del Cardarelli, ai quali si aggiungono quelli di tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.

