Dal Cipe 14,5 mln al Molise per infrastrutture, viabilità, dighe e ferrovie

Dal Cipe 14,5 milioni al Molise per infrastrutture, viabilità, ferrovie e dighe. Questo lo stanziamento approvato nel corso della riunione odierna del Comitato interministeriale per la programmazione economica presieduta dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

Questi, nel dettaglio, gli interventi finanziati sul territorio regionale: per quel che concerne il capitolo strade sono previsti 1,65 milioni per il completamento della piattaforma logistica del parco intermodale, in prossimità dello scalo ferroviario nel nucleo industriale di Pozzilli; 2 milioni per la strada di collegamento dal centro urbano di Castellino del Biferno alla Piana d’Ischia e svincolo sulla Fondovalle Biferno, nei comuni di Castellino del Biferno e di Lucito; 2 milioni per la strada provinciale Istonio Sangrina – Diramazione. Una parte del finanziamento è destinato anche ai danni da dissesto idrogeologico, stanziati, infatti, 1,5 milioni per il tratto alternativo alla strada provinciale 163 che interessa il centro abitato di Civitacampomarano e 3 milioni per la realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale 92.

Destinati 2 milioni, invece, alla manutenzione e messa in sicurezza di giunti e viadotti tra cui il 1° e il 2° stralcio dello svincolo di collegamento Tangenziale est di Campobasso.

Una buona parte del finanziamento è destinata anche a ripristino e sicurezza della viabilità comunale in diversi centri per un totale di 5,35 milioni. E infine,1,5 milioni per interventi di sicurezza sismica e funzionale delle dighe di Chiauci, Arcichiaro e Liscione.

