Dal 26 maggio al via il servizio di pronto soccorso pediatrico al Cardarelli

CAMPOBASSO. Molto spesso e di frequente si è abituati a sentir parlar male della sanità pubblica molisana, con l’utenza della regione costretta a rivolgersi a strutture private per accorciare i tempi di attesa per poter effettuare una visita o un qualsiasi intervento relativo ad un problema di salute. Molto spesso e di frequente però, vi sono stati dei casi, delle segnalazioni di ‘best practices’ messe in campo da professionisti della sanità e in strutture pubbliche che hanno fatto ricredere anche i più scettici e critici sull’argomento, fornendo esempi lampanti di come sia possibile avere la giusta e doverosa attenzione su un aspetto individuale di così tale importanza anche nella nostra piccola regione. Tra queste buone pratiche vi è, senza ombra di dubbio, l’attivazione del servizio di Pronto Soccorso Pediatrico presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Dal 26 Maggio, infatti, i genitori, qualora si renda necessario, potranno usufruire dell’assistenza medica riservata ai loro piccoli presso il reparto di pronto soccorso del nosocomio del capoluogo grazie al coinvolgimento dei pediatri di base. Questi, infatti, presteranno servizio all’interno della struttura ospedaliera: il sabato dalle 14 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 20.

