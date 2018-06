CVTà Street Fest dal 7 al 10 giugno a Civitacampomarano

E’ tutto pronto per la terza edizione del CVTà Street Fest, il festival che ridisegna lo spazio urbano di Civitacampomarano. Dal 7 al 10 giugno verranno realizzate opere in live painting sui muri degli edifici, sarà inoltre possibile partecipare a diverse iniziative come i tour dei murales, concerti, workshop e degustazione delle specialità locali. L’artefice di questa bella manifestazione, Alice Pasquini, nota street artist italiana, dirigerà la squadra dei giovani talenti all’opera con interventi live. Confermata anche la presenza di Chef Rubio, in qualità di video-reporter speciale con la mostra itinerante Baciamo le Mano, realizzata insieme alla fotografa Alessia Di Risio, tributo a tutti gli artisti nazionali e internazionali, artigiani e abitanti di Civitacampomarano.

