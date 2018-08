CURIOSITA’ – Santa Maria della Strada di Matrice, la leggenda del Re Bove

E’ legata alla chiesetta di Santa Maria della Strada di Matrice, a pochi chilometri da Campobasso la leggenda di re Bove che molti nonni hanno raccontato ai loro nipotini e che fa parte del patrimonio culturale molisano.

Ecco la favola. Re Bove, innamorato di sua sorella, chiese al Papa il permesso di sposarla. Il Pontefice acconsentì a patto che lui riuscisse a costruire in una sola notte cento chiese disposte in maniera tale che fossero perfettamente visibili l’una dall’altra. Re Bove accettò la sfida e chiamò in aiuto il diavolo, che gli promise di edificare tutte le chiese in cambio chiese la sua anima. Prima che il sole sorgesse furono costruite novantanove chiese. A quel punto re Bove si pentì dei suoi misfatti, pianse e pregò Dio che lo perdonò salvandogli l’anima. Infuriato, il demonio, prese un grande masso e lo scagliò con forza contro l’ultima chiesa in costruzione, proprio Santa Maria della Strada, che diventò anche il sepolcro di re Bove.

In ricordo di questa leggenda nei pressi della chiesa c'è un macigno detto 'masso del diavolo'. Delle cento chiese molisane secondo la tradizione orale ne rimarrebbero soltanto sette: Santa Maria di Monteverde, Maria Santissima Assunta di Ferrazzano, San Leonardo a Campobasso, Santa Maria della Libera di Cercemaggiore, la cattedrale di Volturara e appunto Santa Maria della Strada. E infine un'altra curiosità: accanto al rosone di Santa Maria della Strada le effigi di buoi ricordano la affascinante leggenda tutta molisana. E allora? Non resta che andare a vedere questa splendida chiesetta romanica dove tanti sposi scelgono di pronunciare il fatidico sì. Un luogo silenzioso a due passi dalla città per respirare aria pulita e sentire il profumo della natura incontaminata tipica del Molise.