CURIOSITA’ – La Marasca batte tutti sul tempo

Con l’assegnazione degli spazi di affissione parte ufficialmente la campagna elettorale per le regionali del 22 aprile. La prima candidata che ha battuto tutti sul tempo ed ha già la sua immagine negli spazi preposti è una giovane ragazza appartenente a Forza Italia alla prima esperienza politica, conosciuta in zona per i suoi trascorsi nel campo della moda e spettacolo, Roberta Marasca.

