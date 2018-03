Cuochi d’Italia, per il Molise c’è Luca Felice del Casale Rosa: superato il primo turno

E’ toccato a Luca Felice, chef del Casale Rosa di Vinchiaturo, tenere alto il nome del Molise al format ‘Cuochi d’Italia’. La quarta serie del programma che mette in luce la tipicità delle cucine regionali va in onda su Tv8 da lunedì 12 marzo. Nella puntata di lunedì, lo chef molisano si è sfidato con il collega friulano Dario Martina, preparando il pollo cif e ciaf e la balota in due distinte manches. Alla prova dell’assaggio per entrambi i piatti la scelta dei giudici è ricaduta su Luca Felice, che continua la sua avventura nel programma condotto da Alessandro Borghese, a cui è affidato il compito di seguire i concorrenti in tutte le prove. Al suo fianco lo chef Gennaro Esposito ed il collega Cristiano Tomei, che dovranno valutare i piatti preparati dagli sfidanti. Facendo affidamento sulla loro esperienza e le sensazioni trasmesse da ogni singolo piatto, considerando anche l’impegno e la dedizione dei cuochi, i giudici assegnano un voto, su una scala da 1 a 10.

I cuochi duellanti avranno diverse occasioni per dimostrare di essere i migliori mettendo in pratica tutta la conoscenza della cucina tipica della loro regione. Per arrivare alla finale, e cercare di portarsi a casa il titolo di Miglior Cuoco Regionale d’Italia, servirà però abbinare all’esperienza una giusta dose di creatività per reinterpretare ricette tradizionali utilizzando ingredienti particolari, sfidando il poco tempo a disposizione e confrontandosi con la preparazione di piatti della cultura culinaria delle altre regioni d’Italia. Altre chance, quindi, per il nostro Luca, che avrà la possibilità di ripetersi e mettere in luce la tradizione molisana a tavola, imparata negli anni crescendo in una famiglia di cuochi. Next!

