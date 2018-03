Cuochi d’Italia. Nuova sfida per Luca Felice, il cuoco molisano in onda questa sera su Tv8

La cucina molisana ancora protagonista in tv con Alessandro Borghese. Questa sera, alle 19,35, su TV8, toccherà allo chef molisano Luca Felice dare il meglio di sè in occasione della puntata di ‘Cuochi d’Italia’, il format che mette alla prova ai fornelli gli chef di tutta Italia in una ‘battle’ all’ultimo piatto.

Una quarta edizione del programma davvero scoppiettante che ha preso il via il 12 marzo scorso e dove il cuoco del ‘Casale Rosa’ di Vinchaturo, in occasione della sfida con il friulano Dario Martina, ha già dimostrato di avere tutte le carte, o meglio ricette in tavola, per vincere.

E allora non resta che sintonizzarsi su Tv8 e fare il tifo per Luca. Presto la puntata sta per cominciare!

