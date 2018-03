‘Cuochi d’Italia’. Il molisano Luca Felice non passa il turno: “Torno a casa soddisfatto”

Ieri sera, su Tv8, è andata in onda la puntata di ‘Cuochi d’Italia’ con protagonista lo chef molisano de ‘Il Casale Rosa’ di Vinchiaturo, Luca Felice.

A condurre la sfida Molise vs Calabria, lo chef Alessandro Borghese che ha già dimostrato di apprezzare le specialità molisane con il programma “4 Ristoranti” durante la sua tappa in regione.

‘Cuochi d’Italia’, il format televisivo culinario che mette alla prova 20 cuochi provenienti da tutto lo Stivale, ha visto il giovane Luca subito vittorioso già in occasione della sfida contro il Friuli Venezia Giulia. Ieri, invece, il rientro a casa per non aver superato il turno contro la Calabria.

Nonostante Luca abbia sfoderato il meglio delle sue abilità non ha avuto la meglio sullo chef calabrese non senza, però, stupire i giudici. I cuochi blasonati, il napoletano Gennaro Esposito e il toscano Cristiano Tomei, nel corso della puntata hanno dimostrato di apprezzare il pollo ‘cif e ciaf’ e il fusillo cucinati e impiattati egregiamente dal giovane chef molisano. “Il mio obiettivo è stato quello di tenere alto il nome del Molise” – queste le parole di Luca Felice che abbiamo raggiunto telefonicamente – “É stato emozionante e ho avuto modo di conoscere tanti altri giovani cuochi come me provenienti da ogni parte d’Italia e con cui scambiare impressioni e soprattutto i segreti del mestiere”.

Ancora sulla ribalta, dunque, il Molise grazie ai suoi cuochi e ai suoi prodotti. Infatti, lo chef de ‘Il Casale Rosa’ ha sfoderato tutte le sue armi culinarie – la ventricina di Montenero di Bisaccia, il guanciale dell’area matesina, il caciocavallo di Agnone, il pecorino di Capracotta, funghi e tartufo “rigorosamente molisano” – erano in bella vista sul carrello accanto al piano di lavoro.

Il Molise continua a far leccare i baffi a mezza Italia grazie alle sue specialità e soprattutto grazie ai suoi bravi cuochi.

