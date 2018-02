Cuochi d’Italia: grande prova in tv della chef altomolisana Stefania Di Pasquo

AGNONE. Dopo lo chef Rufo, Molise di nuovo protagonista in Tivvù grazie alla performance della chef altomolisana Stefania Di Pasquo che ha partecipato con grande successo alla puntata, andata in onda, su TV8 di “Cuochi d’talia”. Programma televisivo condotto dal noto Alessandro Borghese dove le regioni d’Italia si sfidano nella preparazione di piatti tipici e specialità culinarie varie. Stefania Di Pasquo molto nota ad Agnone e dintorni con la sua Locanda Mammì ha portato sul piatto dello studio televisivo due tipicità assolute molisane il raviolo alla scapolese e la ciabotta. La sfida con l’Emilia Romagna è stata bella e combattuta e persa solo all’ultimo giudizio dei cuochi presenti in giuria. Il punteggio finale si è fermato a quota 25, punti che non sono bastati per sconfiggere l’avversario emiliano. La chef molisana nel preparare i piatti ha attirato molto l’attenzione e ha nominato più volte il nome del Molise e della località dai quali gli ingredienti ed i piatti finali provengono.

