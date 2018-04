CULTURA – Una giornata all’insegna dell’arte per l’associazione

L’associazione socio-culturale Le Tre Torri di Castelpetroso, presenta la sesta edizione di stART – mostra collettiva di arti visive e prosegue così la sua azione di valorizzazione della cultura e dell’arte.

stART nasce nel 2012 con l’intento di dare spazio e visibilità agli artisti molisani e non solo. L’evento si propone di offrire la possibilità di far conoscere, attraverso un’importante vetrina come quella de La Fonte dell’Astore, diverse forme d’arte, espressioni delle tante personalità artistiche presenti sul territorio. L’allestimento espositivo sfrutta gli ampi spazi del prestigioso hotel La Fonte dell’Astore e sarà aperto al pubblico domenica 15 aprile dalle ore 12:00 alle 20.30. Oltre che dalle opere degli artisti partecipanti, la manifestazione sarà arricchita da momenti di intrattenimento.

A partire dalle ore 16:00 sul palco si alterneranno concerti di band, l’esibizione di solisti e performance di danzatori. A curarla, anche quest’anno, senza alcun contributo istituzionale, saranno i giovani volontari dell’associazione che non a caso è composta da appassionati di arti visive, musica, canto e teatro.

La mostra collettiva trae la sua motivazione dalla presenza di una serie di artisti del tutto diversi tra loro, sia come sensibilità artistica sia per tecniche di lavoro, ma che hanno in comune il desiderio di esprimere con intensità il loro mondo interiore e contemporaneamente di suscitare emozioni e riflessioni nei fruitori delle loro opere. «Un' esposizione imperdibile – sostiene Angela Farro, presidentessa delle Tre Torri -, in cui si concentrano le migliori forze artistiche del nostro territorio, all'interno di un luogo ormai simbolo per il nostro paese». Sostenitori e sponsor dell'evento sono lo stesso hotel La Fonte dell'Astore e il CSV, centro di servizio per il volontariato. Per tutta la giornata l'ingresso sarà libero, a conferma della volontà dell'associazione di proporre iniziative sempre gratuite per i fruitori.