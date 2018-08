Cultura ed intelligenza sulle strade

La calura estiva, soprattutto quando supera i limiti dell’umana tolleranza, rimette in gioco il buon senso e certe libertà vengono frenate. E’ il caso dell’insana abitudine di vedere gente che se pur al volante, e magari anche tenendo il piede ben abbassato sull’acceleratore, fa tutt’altro, generalmente telefona senza dispositivi associati allo smartphone o, peggio, manda messaggi d’ogni genere e forma, come se proprio in quei momenti, quel fare sia il bivio della propria vita.

Tralasciando l’aver permesso che un simile modus operandi prendesse piede e permettesse a tanti, non solo alla guida di più o meno importanti autoveicoli, ma anche a discutibili personaggi che riescono a guardare il cellulare camminando a piedi e per questo a dare sonore craniate al primo palo che non vedono, piuttosto che a finire investiti, vorrei sommessamente ricordare ai guidatori che ritengono di trovarsi al loro bivio della vita che finché si tratti della loro persona, ciò è da tenere in debita considerazione, magari applicando la frase attribuita a Voltaire, secondo cui l’idea del prossimo può non essere condivisa, ma va fatta rispettare anche se costa la vita per l’appunto. Diverso è, quando si coinvolgono altri che sicuramente stanno andando per la loro strada e vorrebbero continuare il personale cammino senza venir convinti forzosamente che la retta via che si trova di fronte a loro, in realtà è giunta ad un punto di scelta, spesso esiziale.

Più terra-terra: Se volete, ammazzatevi, ma lasciate al prossimo la libertà di partecipare stando in posizione verticale al vostro funerale.

Vittorio Venditti

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp