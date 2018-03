Creare Futuro. Tedeschi: “Bene ‘Piano d’intenti’ dell’associazione Forche Caudine”

“Ritengo che il lavoro fatto dall’associazione Forche Caudine di Roma con il ‘Piano d’intenti’ debba essere preso in considerazione da tutti i candidati che hanno a cuore le sorti della nostra regione”. Ad affermarlo Antonio Tedeschi, candidato con Popolari per l’Italia per le prossime elezioni amministrative del Molise e presidente del movimento civico Creare Futuro. “Si tratta di un dossier di 50 pagine con tante diverse proposte operative per il Molise, frutto di un lavoro collettivo dei molisani che vivono e lavorano a Roma. Credo che sia necessario il coinvolgimento diretto dei tanti molisani che vivono fuori regione, non solo per invertire i dati attualmente negativi sul turismo del Molise, ma soprattutto per attivare partnership utili allo sviluppo del nostro territorio, dal momento che a Roma (in base ai dati diramati dalla Cna) ci sono oltre duemila imprenditori molisani, molti dei quali – termina Tedeschi – sarebbero pronti ad investire in Molise se solo si creassero le condizioni più propizie”.

