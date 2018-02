Countdown all’inizio della Bit 2018, il Molise è pronto

Poche ore ancora all’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2018 della Borsa Internazionale del Turismo. A breve il Mi.Co di Milano diventerà centro nevralgico del turismo internazionale dove per tre lunghi giorni sellers e buyer si daranno da fare per proporre ed acquistare i migliori pacchetti turistici in circolazione. Il Molise, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, è nuovamente pronto a fare la sua parte grazie al lavoro svolto in sinergia tra Regione, Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e Distretto Molise Orientale. Praticamente si è al lavoro per la Borsa del Turismo dallo scorso mese di maggio, dunque pochi giorni dopo la conclusione dell’ultima edizione. L’iniziativa del Molise in Bit è stata ampiamente illustrata, ma manca ancora qualche chicca che renderà avvincente questa nuova edizione. I sellers molisani partono, infatti, alla volta di Milano con duecento matching in tasca. Un portafogli importantissimo di incontri, anche perché diversi buyers sono internazionali e non della Penisola italiana. Segno che la promozione ed il lavoro portato avanti negli ultimi mesi non solo hanno colpito nel segno, ma hanno anche superato i confini nazionali. Lo stand anche questa volta sarà il vero fiore all’occhiello, tecnologico quanto basta per attirare l’attenzione e far gustare il Molise e le sue quattro stagioni da un punto di vista particolare. Ma anche per acquistare comodamente un pacchetto turistico sul posto. Questa è l’ultima grande novità in serbo per la Bit 2018. E’ stato infatti ideato un sito web e-commerce attraverso il quale chi giungerà nello stand del Molise, potrà acquistare direttamente una vacanza oppure un soggiorno in regione. Nello stand di cento metri quadri visitatori e buyer potranno fare tutto da soli digitando l’indirizzo www.moliseinbit.it e scegliendo la stagione e l’offerta che più li convince. Enti, aziende di settore ed associazioni, tra le quali anche Pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche sono pronti a raccontare il Molise attraverso attività ed esperienze. Si comincia domattina con l’inaugurazione dello stand, mentre alle 14 sarà la volta del workshop “Io promuovo il mio paese”. Lunedì 12 febbraio invece la giornata sarà interamente dedicata agli incontri in agenda, mentre il gran finale è atteso per martedì 13 febbraio quando il Molise sarà protagonista nell’area dello show cooking dove lo chef Antonio Terzano preparerà un primo a base di pesce e tartufo. La Borsa Internazionale del Turismo di Milano si tiene dal lontano 1980 portando nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori di tutto il mondo. Quattro le aree tematiche. “A bit of taste” per viaggiare nel gusto con lo show cooking. “I love wedding” dedicato ai matrimoni, “Bit4job” dedicato al lavoro ed alla formazione per il settore turistico e l’hospitality. Infine “Betech” dedicata al mondo digitale ed ai servizi di networking e business. Per rimanere aggiornati e seguire in diretta tutti gli appuntamenti della Bit 2018 sarà possibile visitare la pagina Facebook dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, “Termoli.Net”. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp