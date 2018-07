Cotugno: “Il Ministro del Turismo presto in Molise”

Si è tenuto oggi, 18 luglio a Roma, l’incontro del ministro Centinaio con tutti gli assessori regionali al Turismo.

“Il Molise deve essere conosciuto da vicino e non solamente raccontato” dichiara l’assessore Cotugno, ” per questo durante i lavori ho invitato il ministro in Molise. Certamente la visita del ministro Centinaio sarà utile nella fase di programmazione e realizzazione dei progetti – ha continuato Cotugno – che a breve metteremo in cantiere in questo settore che potrà fare da traino all’economia regionale. È intenzione del Ministro di visitare tutte le regioni proprio per “conoscere” da vicino le potenzialità turistiche dei territori. Sono certo rimarrà “estasiato” dalla nostra terra!”

