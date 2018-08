Costituzione della repubblica italiana e sua applicazione nei tempi

Art. 1: L’Italia è una repubblica fondata sul credere nell’utopia… Si potrebbe riscrivere l’intera madre di tutte le Leggi d’Italia con questo sarcasmo, ma l’interessante è comprendere perché si arrivi a simili conclusioni. Capita ad esempio che nell’azzardarsi a chiedere propri diritti, anziché venir messi nelle condizioni di riceverne i benefici, a tutti i livelli e da sempre, si pongano più o meno insormontabili ostacoli burocratici che se si ha ancora la voglia di sorridere, rimandano immediatamente ed inesorabilmente a quell’impiegato prefettizio che nel film “La vita è bella” del grande Roberto Benigni, viene etichettato da quest’ultimo come “lo scemo delle uova”.

Spesso poi, ai problemi burocratici si aggiungono limitazioni architettoniche, vere barriere che in tanti dicono di voler eliminare, ma in pochi riescono, con sforzi spesso sovrumani, a farlo.

Conclusione: abbiamo una delle più belle costituzioni del mondo, tanto bella che è difficile persino rispettarla giorno per giorno, tanto risulta irraggiungibile proprio per la sua insindacabile bellezza e ciò, come accade quando ci si trova di fronte ad una donna dalla bellezza statuaria, lascia sognare chi vorrebbe concludere di più, ma nella realtà riesce solo ad esprimere goffaggine e superficialità, vero handicap che non porta a niente, anzi, che spesso rende ogni proposito inutile e deleterio.

Vittorio Venditti

