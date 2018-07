Cosa accadrà per le prossime comunali del 2019: lega e Grillini uniti a Termoli e Campobasso?

di Vittorio Venditti

Sì, è importante davvero vedere quanto esposto nel titolo, perché il Molise tutto, ad ogni livello politico/istituzionale, ci a insegnato che tutto cambia, a patto che nulla venga modificato. Il Gattopardo, più che siciliano, è ormai naturalizzato molisano e col tempo sta sbranando e divorando ciò che rimane di quella parte di popolazione che caparbiamente resta in loco, cercando…

In parte è un sogno. La popolazione locale, se solo volesse operare per il proprio bene, saprebbe come risollevare il destino di una regione in agonia. Ciò, interessa a chi occupa le poltrone a tutti i livelli, esclusivamente durante le sempre più frequenti campagne elettorali, tanto che i cittadini che non hanno voglia di cimentarsi in questo tipo d’agricoltura, ormai sperano in questi teatrini, atteso che sia l’unico modo per poter ricevere, sia pur in maniera limitata e scocciata, quei servizi che non dovrebbero venir nemmeno richiesti, in quanto naturale provento delle tasse versate a chi sa come utilizzare il pubblico danaro, quando si tratta di spenderlo per elezioni et similia, (vedi a tal proposito la gestione del servizio “sgombero neve durante gli anni precedenti a questo).

Cosa cambierà dopo le prossime elezioni del duemiladiciannove, alla luce delle nuove/vecchie alleanze? Sarebbe il caso di rispondere alla Cetto Laqualunque, ma scenderemmo troppo in basso. Visto che la risposta è chiara, passo a chiedermi cosa succederà là dove si voterà ugualmente, ma per liste civiche contrapposte, dov’è auspicabile un ricambio, magari utile per riportare al potere chi c’era stato fino a cinque anni fa; ciò, non certo perché si trattasse di gente migliore, quanto per ridurre la sete di potere e la megalomania arrogante di principianti che si credono politici esperti e lo sono esclusivamente per aggiustare gli affari propri, spesso a discapito di chi è più debole, con la supervisione e l’accordo nemmeno tanto tacito di chi, Mafia che non spara, dà il consenso a che tutto cambi, purché ogni cosa resti come prima a protezione spesso d’interessi indicibili.

