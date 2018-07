Corso di laurea per formare i nuovi manager della sicurezza informatica

Per contrastare le incursioni dei pirati informatici è necessario affidarsi a veri esperti, i manager della sicurezza. Da un paio di anni a questa parte anche l’Università del Molise forma queste figure professionali innovative, grazie all’attivazione del corso di Laurea Magistrale in “Sicurezza dei Sistemi Software”. I primi studenti si sono laureati nella sede di Pesche. Con questo nuovo corso di laurea l’ateneo molisano si candida a diventare punto di eccellenza e di riferimento nella lotta al cybercrime. Ma soprattutto si offrono concrete opportunità di lavoro agli studenti. Secondo un rapporto di Assinform, infatti, nel 2020 si avranno 3 milioni di posti di lavoro vacanti nel settore della sicurezza informatica, proprio per via della mancanza di competenze in un settore così delicato.

