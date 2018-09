Corse Sati, variazioni percorsi ed orari bus

La Sati, l’azienda di servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbano, in una nota comunica che con un provvedimento emanato oggi, giovedì 20 settembre, la Regione Molise ha autorizzato a partire da lunedì 24 settembre la variazione dei percorsi e l’anticipo dell’orario di partenza di 15 minuti delle corse precedentemente instradate sulla S.P. 80 (Ponte sovrastante la S.S. 647 “Bifernina” in agro del Comune di Larino, uscita “Casa Circondariale”) che interessano i comuni di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Palata e San Felice del Molise, vista l’ordinanza della Provincia di Campobasso n. 34 del 23 agosto scorso, che ha disposto il divieto di transito, sul suddetto tratto stradale per categorie di veicoli superiori a 7,50 t.