“CorrIsernia 2018”, presentata la gara podistica che attraverserà le vie della città

Si è tenuta stamane, venerdì 28 settembre, la presentazione della CorrIsernia 2018, gara podistica che si svolgerà domenica 30 per le strade di Isernia. Presso la Sala Raucci del Municipio a illustrare i dettagli della manifestazione Agostino Caputo, presidente della Nuova Atletica Isernia, l’assessore comunale allo Sport, Antonella Matticoli, l’assessore regionale Roberto Di Baggio ed Elisabetta Lancellotta, in qualità di consigliere provinciale del Coni. Tante le novità di questa edizione che coinvolgerà il mondo del sociale, della ricerca e della cultura. “La corsa nella preistoria”, questo il tema dell’edizione 2018 in onore del 40esimo anniversario della scoperta del sito archeologico “La Pineta”. Tanti i vip già contattati per la gara all’americana, nella quale però ci sarà anche spazio per giovani talenti isernini.

Presente all’incontro anche l’assessore regionale, Roberto Di Baggio che ha detto la sua sul rientro di Iorio in Consiglio Regionale: «È’ il ritorno di una persona e non della lista che già ha partecipato a tutti i tavoli in questi mesi». E sul posto richiesto da Iorio in giunta sottolinea che: «Anche Forza Italia ha ancora una casella mancante».

Mentre l’assessore comunale di Isernia, Antonella Matticoli da sempre vicina a Michele Iorio getta acqua sul fuoco sulla diatriba tra l’ex governatore e il presidente Toma: «Isernia ha bisogno di continuare a collaborare con la Regione. Toma è una persona molto inclusiva e spero si continui per questa strada».

