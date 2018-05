Corpus Domini: tutti pronti per il countdown

di Alessandra Paolucci

Cresce nei cuori dei molisani l’attesa per quello che da sempre è uno degli eventi che in regione, tutti aspettano con impazienza: la sfilata dei Misteri.

Questa, come vuole la tradizione, si tiene ogni anno a Campobasso nel giorno del Corpus Domini.

Nel 1740 grazie lo scultore di arte sacra Paolo Saverio di Zinno, costruì le impalcature che oggi vengono portate a spalla durante tutta la processione e che sostengono diavoli, madonne, e bambini nelle vesti di angeli.

L'evento ha inizio la domenica mattina del 3 giugno nel museo dove vengono conservati i Misteri i quali, in seguito, verranno portati in processione lungo i borghi del nostro capoluogo molisano che fa da sfondo ad una delle tradizioni più sentite dalla popolazione.