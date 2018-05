Corpus Domini, saltano ‘The Kolors’ e Arisa. Ballottaggio tra Ron e Paola Turci

Sono saltati in tarda serata, intorno alle 19.40, i concerti di ‘The Kolors’ e Arisa. Giornata campale quella odierna a palazzo San Giorgio. I possibili ospiti del Corpus Domini hanno ufficialmente fatto sapere di non essere disponibili per le date del 2 e 3 giugno. Per il concertone di di domenica è corsa a due tra Ron e Paolo Turci con il primo in leggero vantaggio.

