Corpus Domini, divieto di vendita bevande in vetro: arriva l’ordinanza

CAMPOBASSO. Un’ordinanza del sindaco Battista prevede il divieto di vendita e distribuzione di bevande in bottiglie di vetro nelle aree centrali della città, dalle ore 14 del 31 maggio fino alle ore 8 del 4 giugno.

Il provvedimento – che risponde alle ultime disposizioni in termini di sicurezza dopo i fatti di Torino del giugno 2017 – è stato preparato nel corso di un tavolo tecnico con il questore e il Prefetto. Ai trasgressori sarà comminata una multa dai 25 ai 500 euro.

La misura, nello specifico, riguarderà le aree centrali e i siti sensibili: via Trivisonno, via Monsignor Bologna, via Herculanea, via Cavour, piazza Cuoco, via Garibaldi, via Mazzini, corso Vittorio Emanuele, via Pietrunto, via Roma, via Milano, piazza della Repubblica, via Petrella, via Duca D’Aosta, piazzetta Palombo, via Ferrari e contrada Selvapiana.

