Corpus Domini. Concertone, spunta il nome di Giusy Ferreri: l’ufficialità tra due giorni

CAMPOBASSO. Il toto-cantante non accenna ad attenuarsi in vista del consueto Concertone del Corpus Domini che straordinariamente quest’anno si dividerà in due giornate. Se da un lato sembra essere confermata per sabato 2 giugno la presenza sul palco dei ‘The Kolors’ resta ancora un’incognita chi sarà, invece, protagonista domenica 3 giugno in Piazza della Repubblica. Tanti i nomi papabili usciti in questi giorni da Ron ad Arisa a Paola Turci che sembrano sfumare per lasciare spazio a Giusy Ferreri. Questa l’indiscrezione trapelata oggi. Niente è certo dunque e l’ufficialità non arriverà prima di un paio di giorni.

