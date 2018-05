Corpus Domini: arriva il LaserTag ai piedi del Castello Monforte (FOTO e VIDEO)

Grande novità per il Corpus Domini 2018. Sarà possibile provare l’esperienza del lasertag nel cuore verde della città. Ai piedi del Castello Monforte di Campobasso, lungo il percorso pedonale della Via Matris, l’associazione ProMolise, in collaborazione con Laboratorio Aperto, ed il patrocinio del Comune di Campobasso, vi dà appuntamento venerdì, sabato e domenica (1-3 giugno). Il gioco vede contrapposte due squadre che si contendono un obiettivo in un combattimento a “colpi di laser”. Sofisticati fucili giocattolo a raggi infrarossi e sensori sul corpo dei partecipanti, rendono il gioco estremamente realistico ed adrenalinico: come vivere l’esperienza di un videogame sparatutto dal vivo.



Il gioco è aperto a tutti dai 13 anni in su. Il game avrà la durata di 30 minuti nei quali ogni giocatore, in stretta collaborazione con il resto del team, metterà alla prova abilità di mira, movimento e strategia per conquistare e difendere il centro del campo (modalità “dominio”).

Potrà giocare un massimo di 8 persone (4 vs 4) a turno. Possono partecipare sia gruppi che singoli opportunamente inseriti nelle squadre dai membri dell’organizzazione. La prenotazione al gioco è obbligatoria ed i posti sono limitati. Per info e prenotazioni 3883976321 (WhatsApp)

