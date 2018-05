Corpus Domini 2018, musei aperti anche la sera e biglietti ridotti

CAMPOBASSO. Il Polo Museale del Molise sarà tra i partecipanti della ‘Città dei Misteri’, iniziativa in programma da oggi al 3 giugno a Campobasso nell’ambito delle celebrazioni del Corpus Domini. Quanti arriveranno in città per la sfilata dei ‘Misteri’, evento cui di recente è stato conferito dal Mibact il marchio dell’Anno europeo del Patrimonio culturale 2018, avranno l’occasione di scoprire il patrimonio culturale del Molise con l’iniziativa ‘PromuoviMolise’, speciale riduzione del 50% sui biglietti dei musei statali della regione valida fino al 30 giugno. I biglietti ridotti saranno disponibili presso lo stand del Polo Museale del Molise, in corso Vittorio Emanuele II, per tutta la durata della manifestazione. Sabato 2 giugno il Museo Sannitico e il Museo di Palazzo Pistilli saranno eccezionalmente aperti la sera, con visita guidata inclusa nel prezzo d’ingresso alle 19. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Polo Museale del Molise www.musei.molise.beniculturali.it.

