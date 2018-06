Convegno a Termoli su “Diabete, Terapie, Alimentazione, stili di vita”

Il convegno “Diabete,Terapie, Alimentazione stili di vita” organizzato dal Lions Club “Termoli Host” si è svolto venerdì 22 giugno 2018 a Termoli, alle ore 17.30 presso l’Aula Adriatico dell’Università degli Studi del Molise. I lavori sono stati introdotti da Ester Tanasso Presidente del Lions Club Termoli Host che ha sottolineato come in questi ultimi anni il numero delle persone affette da diabete si sia quadruplicato. Tale dato deve far preoccupare i molisani se si considera che la nostra regione ha il triste primato dell’obesità infantile in Italia.

Nel corso del convegno si sono avvicendati come relatori il diabetologo dottor Marco Tagliaferri con un intervento dal titolo “Il diabete oggi”, Giovanni Occhionero dottore in chimica e tecnologie farmaceutiche con una relazione dal titolo “Il potenziale utilizzo degli estratti vegetali come interferenti metabolici” e Giancarlo Salvatori docente presso

l’Università degli Studi del Molise di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate con un intervento dal titolo “L’alimentazione in età scolare e nell’adolescenza”.

