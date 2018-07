Controlli antidroga e alcol test, Mostra Mercato e Festival della Zampogna sorvegliate dall’Arma

ISERNIA. Un servizio a largo raggio è stato predisposto dai Carabinieri durante il fine settimana appena trascorso. Le sagre e gli altri eventi estivi che in questo periodo si svolgono in vari comuni della provincia di Isernia, con la partecipazione di tanti cittadini e vacanzieri, hanno portato il Comando Provinciale dei Carabinieri ad intensificare le attività di controllo del territorio con l’attuazione di mirati servizi a largo raggio, che hanno visto l’impiego di tutte le componenti territoriali dell’Arma. Osservata speciale nelle ultime ore la Mostra Mercato ed il Festival Internazionale della Zampogna di Scapoli, che come ogni anno attira centinaia di turisti che non vogliono mancare all’evento. In questo caso a scendere in campo sono stati principalmente i Carabinieri della Compagnia di Venafro, territorialmente competenti, con l’ausilio di militari delle Compagnie di Isernia ed Agnone, del Nucleo Investigativo e di personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia. Sono stati istituiti numerosi posti di controllo lungo le vie di accesso alla zona interessata dall’evento, nel corso dei quali sono stati eseguiti accertamenti su novanta veicoli ed identificate centoventi persone. Due giovani, entrambi della provincia di Campobasso, sono stati trovati in possesso di involucri contenenti hashish. La droga è stata sequestrata, mentre i due dovranno rispondere di detenzione illegale di stupefacenti. Mentre altre due persone, una di Colli al Volturno e l’altra di Isernia, sono state invece sorprese alla guida delle rispettive autovetture, completamente ubriache, mettendo a rischio la normale circolazione stradale. Nei loro confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo. In queste ultime circostanze si è rilevato di fondamentale importanza l’utilizzo dell’apparato etilometro in dotazione alle unità di pronto intervento dell’Arma. L’impegno profuso, anche attraverso l’impiego di una Stazione Mobile, ha fatto si che l’evento si svolgesse in un clima di assoluta serenità e sicurezza, con il conseguente apprezzamento dell’operato dell’Arma dei Carabinieri da parte della popolazione e delle Autorità locali.

