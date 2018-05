Contrabbando di profumi, fermato 28enne napoletano

ISERNIA. Durante un controllo della circolazione stradale, i carabinieri del Nor hanno fermato un 28enne di Napoli, pregiudicato per introduzione nello stato e commercio di prodotti falsi. In virtù di tale precedenti penali, i militari hanno inteso approfondire i controlli, anche attraverso una perquisizione veicolare. In questo modo, sono state rinvenute, all’interno del vano bagagli, venti confezioni di profumo di varie note marche contraffatte. La merce, destinata al mercato molisano, avrebbe fruttato circa quattrocento euro ed è stata sequestrata. Mentre nei confronti del 28enne è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. Ulteriori indagini sono in corso per risalire alla provenienza dei prodotti. Nei guai per detenzione di stupefacenti e invece finito un 19enne isernino, fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, mentre percorreva con la propria auto una strada periferica del capoluogo pentro. Il giovane, alla vista dei militari, ha mostrato chiari segni di nervosismo che hanno indotto gli uomini dell’Arma ad approfondire gli accertamenti. È stato così rinvenuto un involucro contenente dosi di hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti.

