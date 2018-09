Continuano i riconoscimenti per il film “Il viaggio” che sbarca oltreoceano

A distanza di alcuni mesi dal debutto sul grande schermo, il film “Il viaggio” continua a far parlare di sé: in questi giorni il film è in programmazione a Roma, Napoli e Milano e, contestualmente ha ricevuto un altro riconoscimento internazionale da Oltreoceano. Dal 6 al 19 settembre il film diretto da Alfredo Arciero è in sala al “Nuovo Cinema Aquila” a Roma, ottenendo finora un ottima risposta del pubblico, per questo resterà in programmazione anche per la seconda settimana. “Il viaggio” sarà poi a Napoli il 18 settembre al cinema “Acacia”, nell’ambito del festival “Liberi”, e nei giorni 8 e 9 ottobre al cinema “La perla” (Agnano) dopo aver già vinto nella città partenopea la sezione “Nuovo Cinema Italia” del “Napoli Film Festival”. Dal 24 settembre, inoltre, la pellicola prodotta dalla INCAS di Campobasso arriverà in sala anche a Milano: il 24 sarà il regista Alfredo Arciero, insieme ad alcuni componenti del cast, a presentare il film al cinema “Palestrina” e una volta qui resterà in programmazione fino a mercoledì 26.

Inoltre, la pellicola – ambientata sulla suggestiva tratta ferroviaria Capinone-Sulmona – ha raggiunto la finale dell’”Open World Toronto Film Festival” in Canada; un ulteriore riconoscimento, avendo già ricevuto diversi premi in tutto il mondo, a Sidney, Caracas, San Diego ed Amsterdam, solo per citarne alcuni. E ciò attesta non solo le grandi potenzialità della ventesima regione, ma anche come il cinema possa rappresentare davvero una opportunità per l’economia molisana.