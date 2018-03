Conti deposito: qual è il più conveniente in questo 2018?           

Ormai dal 2013 i rendimenti dei titoli di Stato italiani perdurano su livelli di minimo storico. In questo scenario una gran parte delle famiglie italiane ha deciso di investire i propri risparmi sui conti deposito.

Questo tipo di strumenti, infatti, è perfetto per chi cerca una remunerazione dei propri risparmi ma non vuole tenerli bloccati se non per un breve periodo.

Questo tipo di prodotti è particolarmente indicato per chi vuole impiegare il proprio denaro in un prodotto a capitale garantito che non lo obblighi a dover controllare giornalmente il valore del proprio investimento.

Al contrario delle obbligazioni, infatti, il conto deposito non ha un prezzo che varia giornalmente. Il valore di un conto deposito non può scendere sotto il nominale investito e a scadenza si torna in possesso del capitale e degli interessi maturati.

La tassazione dei conti deposito

Come specificato nel sito dell’agenzia delle entrate, gli interessi generati dai conti deposito sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 26%. Questi prodotti sono inoltre soggetti all’imposta di bollo dello 0,20% applicata proporzionalmente al capitale investito. Con riguardo a quest’ultima imposta, occhio al foglio informativo: alcune banche rimborsano l’imposta di bollo e, di questi tempi, la differenza si sente.

Come aprire un conto deposito

Si può richiedere l’apertura di un conto deposito presso una filiale bancaria. In molti casi, l’apertura di un conto deposito richiede la titolarità di un conto corrente e non è il modo perfetto per trovare il miglior conto deposito presente sul mercato in quel determinato momento.

Uno dei vantaggi dei conti deposito è la possibilità – piuttosto diffusa – di aprirli direttamente online senza recarsi presso una filiale bancaria. Molte banche online consentono l’apertura del conto corrente o del conto deposito direttamente da casa, sul web, utilizzando un bonifico per farsi riconoscere o, nei casi più evoluti, tramite un’intervista via webcam.

Come scegliere un conto deposito

Per scegliere il conto deposito più adatto alle proprie esigenze occorre innanzitutto scegliere l’orizzonte temporale di investimento. In altre parole, è essenziale capire quanto tempo si è in grado di mantenere depositati i propri risparmi senza toccarli.

Se non è chiaro l’orizzonte sul quale investire allora è meglio diversificare e investire i propri risparmi su conti deposito con diverse scadenze.

In secondo luogo occorre decidere su quale tipo di conto deposito investire. Esistono conti deposito vincolati e liberi. I primi non riconoscono alcun interesse in caso di rimborso anticipato mentre i conti depositi liberi restituiscono per intero, o in parte, gli interessi maturati fino a quel momento.

Di solito i conti deposito vincolati hanno tassi di rendimento più alti dei conti deposito liberi.

I conti deposito con i migliori rendimenti

Se, però, qualche anno fa l’offerta su questo prodotto bancario era molto variegata, oggi per trovare rendimenti vantaggiosi occorre saper navigare con perizia il web.

Se si desidera rimanere su un tempo di investimento inferiore ad un anno, a fare la parte del leone è la banca olandese ING Direct che offre un tasso di rendimento del 2% a 6 mesi a chi accredito il proprio stipendio (o la pensione). Anche Widiba, lo spin off digitale del Monte dei Paschi, mette in campo un conto deposito a 6 mesi con tasso leggermente minore (1,60%) aperto a tutti i nuovi clienti senza ulteriori condizioni.

Spostandoci sui conti deposito con scadenza di un anno, in testa troviamo la BCC di Cagliari che offre un tondo 2,00% e consente l’apertura del conto deposito a distanza. Per trovare una banca online bisogna scendere un po’ con i rendimenti e rivolgersi ad Igea Banca che offre lo 1,40%.

Se si è disposti a vincolare i propri risparmi più a lungo sono interessanti i rendimenti del conto deposito ViVi Conto Extra che offre un rendimento del 2,25% per un vincolo di 36 mesi e il 2,50% per un vincolo a 48 mesi.

Per orizzonti temporali ancora più lunghi occorre rivolgersi al Credito Fondiario che con il suo Conto Esagon offre il 2,25% a 6 anni i il 2,50% a 7 anni e in entrambi i casi si fa carico dell’imposta di bollo.

Banca Sistema offre il conto deposito con durata maggiore, 10 anni, con un rendimento del 2,30% e anche qui con l’imposta di bollo a carico della banca.

