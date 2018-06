Consumo di alcolici dagli 11 anni in su: molisani ‘campioni’ di binge drinking

Se a preoccupare erano i dati dell’Istat 2016, secondo i quali il Molise era tra le prime tre regioni per “consumo abituale eccedentario” di bevande alcoliche tra popolazione con età superiore agli 11 anni, per il 2017 non c’è da rasserenarsi. Anzi.

Dal report dell’Istituto di statistica per l’anno 2017, il 38,7 % della popolazione maschile dagli 11 anni in più consuma tutti i giorni bevande alcoliche. I comportamenti si differenziano nettamente in base al sesso: nella stessa fascia di età, guardando tra coloro che bevono almeno una volta l’anno, la grande maggioranza delle donne dichiara che il consumo avvenga durante il pasto, mentre la maggioranza degli uomini ha consumato bevande alcoliche almeno una volta fuori dai pasti.

I dati diventano preoccupanti analizzando la quantità di bevande alcoliche ingerite. Il Molise è una delle prime quattro regioni in cui, tra gli uomini, è più basso il consumo moderato di alcolici, ossia quello che non eccede le quantità raccomandate dal Ministero della salute per non incorrere in problemi di salute. Questo perché il 34% della popolazione maschile dagli undici anni in su (seconda regione in Italia) ha comportamenti di consumo a rischio.

Tra tali comportamenti, manteniamo il primato per il consumo abituale eccedentario ma, dato ancora più preoccupante, siamo la quarta regione in Italia per Binge drinking, ossia il consumo di 6 o più bicchieri di bevande alcoliche in un’unica occasione. Letteralmente, un’ “abbuffata alcolica”, la bevuta con l’intenzione di rimanere storditi dal forte consumo alcolico in un breve periodo di tempo. Su una popolazione maschile dagli undici anni in su pari a 139 mila individui, il fenomeno riguarda 29 mila maschi.

Le fasce di popolazione più soggette ad avere comportamenti a rischio, per entrambi i generi, sono quella dei 16-17enni, che non dovrebbero consumare bevande alcoliche, e quella dei «giovani anziani» (65-75 anni). Il profilo del binge drinker, invece, è tipicamente un giovane, per entrambi i generi, con età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Eliana Marinelli

