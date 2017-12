Consultorio ASReM dal 2 gennaio operativo nella nuova sede di Via Duca D’Aosta

CAMPOBASSO. Il Consultorio Familiare dell’ASReM di Campobasso cambia sede e da Via Facchinetti si trasferisce in Via Duca D’Aosta, 32 nell’immobile destinato in passato alle attività dell’ex medicina di base. Il trasloco è in corso, ma gli operatori nel frattempo hanno comunque continuato a garantire il servizio.

Tuttavia solo con l’inizio del nuovo anno, e precisamente martedì 2 gennaio, il Consultorio riprenderà le sue attività ordinarie nel nuovo stabile all’ingresso del capoluogo appositamente organizzata e ammodernata allo scopo. Si tratta di uno spazio sicuramente più accogliente e funzionale a disposizione dell’utenza.

