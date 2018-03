Consulta dei ‘Borghi della Salute’ di Molise, Abruzzo e Puglia. Buona la prima

ROCCAVIVARA. Le amministrazioni ed i referenti delle 25 municipalità aderenti alla famiglia dei Borghi della Salute di Molise, Abruzzo e Puglia, si sono incontrate nella splendida cornice di Canneto, in Roccavivara, per vivere con grande entusiasmo e progettualità, la prima Consulta dei Borghi della Salute. San Martino in Pensilis, Ripalimosani, Montenero di Bisaccia, Orsogna, Guardiaregia, Palena, Conca Casale, Portocannone, Casacalenda, Roccamandolfi, Ripabottoni, San Giovanni Rotondo, Petacciato, Palata, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, Montefalcone nel Sannio, Ururi, San Massimo, Capracotta, Pesche, Cantalupo nel Sannio, Scanno, Sessano, Roccavivara, uniti nell’obiettivo comune della Salute in senso ampio, nel segno della cultura del vivere bene, della storia e della total quality. I borghi di Molise, Abruzzo e Puglia hanno dato vita al programma prossimo in tema di turismo, cultura e salute con un confronto a tutto campo, proprio per evitare che gli ultimi baluardi del vivere sano – a contatto con la tradizione, la cultura e l’ambiente – siano depauperati delle potenzialità e dei veri attrattori.

Inoltre, sono stati presentati i Cammini dei Borghi della Salute che vogliono diversificarsi dai cammini più propriamente ad ampio raggio, dando la possibilità di vivere il Borgo in cammino per innestarsi e concretamente completarsi, proprio con i cammini tradizionali.

Tra i presenti all’incontro, l’architetto Franco Valente, il presidente nazionale Marco Tagliaferri e S.E. Mons. Claudio Palumbo, sostituito dal Vicario Generale Mons. Fazioli.

L'articolo integrale sull'edizione cartacea de 'Il Quotidiano del Molise' in edicola domani.

