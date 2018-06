Congresso regionale UIL Molise: Tecla Boccardo rieletta al vertice

CAMPOBASSO. E’ di oggi l’elezione unanime al vertice della UIL Molise di Tecla Boccardo, e su proposta della Segretaria è stata eletta la nuova Segreteria regionale che sarà composta da Roberto D’Aloia, Donato Giuliani, Antonio Santoro e Marco Amicone. 150 delegati e altrettanti tra ospiti e invitati erano presenti al secondo congresso della UIL Molise.

“Dal 3 settembre 2014, – ha affermato la Boccardo in apertura della sua video-relazione – in cui prese il via questa nuova stagione, ci presentiamo a questo appuntamento in ottima salute, con un incremento di iscritti rispetto a quattro anni fa, sia negli attivi che tra i pensionati. Sono stati quattro anni in cui siamo stati fra la gente, per strada e nelle piazze, per rivendicare diritti, lavoro, condizioni di vita migliore. Lo abbiamo fatto sempre seguendo un principio, quello che ha contraddistinto questo mandato: la capacità di coniugare protesta e proposta. Non ci siamo mai tirati indietro, – continua Boccardo – abbiamo interpretato le istanze dei lavoratori, dei precari, dei pensionati e dei disoccupati, delle fasce deboli della società.”

