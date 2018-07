Congresso mondiale ebraico, visita istituzionale del portavoce Fabio Perugia

CAMPOBASSO. Incontro istituzionale questa mattina a Palazzo Vitale tra il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e il portavoce in Italia del Congresso mondiale ebraico e vicepresidente dello ‘Jewish Economic Congress’, Fabio Perugia. Un confronto in cui sono state gettate le basi per un eventuale protocollo d’intesa fra Regione Molise e mondo ebraico. Perugia ha invitato il presidente Toma a visitare la Sinagoga e il Museo ebraico di Roma, a incontrare le massime autorità religiose e i rappresentanti politico-amministrativi della Comunità ebraica della Capitale. Si è parlato anche della opportunità di un viaggio del presidente Toma in Israele, al fine di procedere ad una ricognizione dello sviluppo tecnologico raggiunto dal Paese in diversi settori produttivi nella Silicon Wadi, con particolare riferimento alla water technology.

“L’incontro di oggi è il primo step di un percorso che, sono sicuro – ha commentato Toma – sarà foriero di interesse reciproco per la comunità molisana e quella ebraica”.

