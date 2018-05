Confcommercio Molise, premiati i veterani dell’imprenditoria regionale

Si è svolta ieri presso l’Hotel Centrum Palace di Campobasso la cerimonia di premiazione dei soci Enasco “50&Più” Molise e Confcommercio Molise che hanno raggiunto 25, 40 e 50 anni di attività imprenditoriale.

Un momento importante per riconoscere un premio per una vita dedicata sia all’attività economica ma anche alla funzione sociale di tante imprese molisane. Le “Aquile d’Argento”, le “Aquile d’Oro” e le “Aquile di Diamante” infatti rappresentano non solo un attestato professionale ai Maestri del Commercio, ma soprattutto un riconoscimento ad una “resistenza” ultradecennale resa possibile grazie alla grandissima passione verso il proprio lavoro.

La cerimonia ha visto gli interventi del Presidente Paolo Spina, di Renato Borghi Presidente nazionale “50&Più” e di Michele Natilli, storico presidente regionale di “50&Più” Molise.

