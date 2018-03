Confcommercio ai candidati: “Disegnare un nuovo Molise”

Otto tematiche: dalle infrastrutture alla sanità, passando per turismo, mobilità, commercio e fiscalità. Confcommercio Molise vuole dare un contributo fattivo al dibattito sul futuro della Regione, con una serie di proposte ai candidati governatori in vista delle elezioni regionali del 22 aprile.

“Una programmazione strutturale con obiettivi concreti rappresenta l’elemento primario su cui chiediamo alla politica molisana uno sforzo intenso e incisivo. Così come chiediamo le auspicate riforme dei testi unici, come quella sul commercio, sul turismo e sulla cultura che risultano fondamentali per lo sviluppo complessivo del territorio e per il rilancio delle aree interne. In quest’ottica, abbiamo raccolto le idee e stilato una lista di proposte che riteniamo prioritarie per rimuovere gli ostacoli che frenano la crescita e per restituire competitività ed efficienza all’intero sistema”.

Sull’edizione di oggi in edicola tutte le proposte della Confcommercio ai candidati Presidenti alle prossime elezioni regionali del 22 aprile.

