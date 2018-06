Concorso fotografico ‘Infiorata’, gli scatti vincitori dell’8^ edizione

Si sono svolte nel pomeriggio di ieri le premiazioni, e l’inaugurazione della mostra, del concorso fotografico sull’Infiorata di Campobasso. Giunta alla sua 8^ edizione, la manifestazione ha riscosso anche quest’anno un grande successo, sia per la qualità delle opere, sia per la presenza di numerosi autori.

L’evento si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la provincia di Campobasso alla presenza del sindaco del capoluogo di regione Antonio Battista che ha evidenziato come grazie al concorso fotografico organizzato da Camera Chiara si è riusciti a far crescere l’Infiorata e ad esportare la manifestazione oltre i confini regionali. Presente per l’amministrazione comunale anche il consigliere Giose Trivisonno.

Sono state 115 le foto presentate in questa 8^ edizione, 42 le ammesse alla mostra, 3 le segnalate e 3 le premiate. Gli autori delle opere segnalate sono Antonello Di Criscio, Gaetano Moffa e Lello Muzio. Al terzo posto si è classificato Angelo D’Agata. Secondo posto per Giovanni Stivaletti, mentre si è aggiudicato l’8° concorso fotografico ‘Infiorata’ Angelo D’Agata grazie ad un’immagine dinamica e ricca di elementi di racconto.

